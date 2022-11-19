شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقتل رئيس استخبارات الحرس الثوري في هجوم غرب إيران والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلن جهاز الاستخبارات التابع للحرس الثوري الإيراني، مساء الجمعة، مقتل رئيس الجهاز في محافظة كرمنشاه غرب إيران خلال الاحتجاجات.

وأصدر الجهاز بيانا، جاء فيه أن رئيس جهاز الاستخبارات بمحافظة كرمنشاه العقيد نادر بيرامي، قتل خلال استهداف مسلح من مجهولين بالمدينة، وعدد من المواطنين أصيبوا بجروح خلال الهجوم.

العقيد نادر بيرامي

وفي سياق متصل، أعلنت وكالة أنباء "فارس نيوز" التابعة للحرس الثوري أن قوات الأمن تمكنت من تفكيك جماعة كانت تهدف إلى تهريب أسلحة إلى داخل إيران.