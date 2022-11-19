شكرا لقرائتكم خبر عن 12.2 مليون جنيه لاستكمال تحويل الطابق العلوى من المستشفى القبطى لـ"طب مسنين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تضع الحكومة مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مقدمه أولوياتها خلال العام المالي الجديد 2022/2023، ومنهاضة ما يتعلق بحقوق كبار السن من خلال استثمارات فعلية، لتنفيذ من المشروعات والمبادرات الهامة.

وفي مجال الرعاية الصحية لكبار السن، تستهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 22/2023 مواصلة الجهود المبذولة لتحقيق هدف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان" تعزيز حصول كبار السن على الرعاية الصحية المناسبة "، وذلك من خلال توجيه استثمارات 12.2 مليون جنيه لاستكمال صيانة للإنشاءات والمباني وتجهيز الطابق العلوي من المستشفى القبطي بالإسكندرية لتحويله إلى "طب مسنين"، الأمر الذي يسهم في تعزيز الخدمات الصحية الشاملة لكبار السن.

وعددت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد والمقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( النواب، الشيوخ) مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي تسعى لتحقيقها العام الجديد في مجال دعم كبار السن، ومنها تعزيز حصولهم على الرعاية الصحية المناسبة.

كما تستهدف الاستراتيجية، تمكين كبار السن من المشاركة في الحياة العامة، ومن ذلك تعزيز مشاركتهم في صياغة السياسات الخاصة بهم، وتنظيم حوار مجتمعي سنوي، يستهدف تحديد الفجوات، ومجالات الاهتمام، وسبل التفاعل الملائمة مع قضايا كبار السن، وتعزيز فرص حصولهم على التعليم، وتعزيز مشاركتهم في الحياة الثقافية، فضلا عن تشجيع التوسع في إنشاء دور رعاية لكبار السن، حسبما تشير خطة التنمية الاقتصادية.