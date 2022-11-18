17 نوفمبر , 2022 طائرة للخطوط الجوية الماليزية. حكمت محكمة هولندية غيابياً الخميس على ثلاثة رجال بالسجن المؤبد بتهمة إسقاط طائرة الخطوط الجوية الماليزية في رحلتها رقم «أم أتش 17» فوق أوكرانيا في 2014 وسط تصاعد التوتر بشأن الغزو الروسي. وقال رئيس المحكمة هندريك ستينهاويس إن «المحكمة تفرض عقوبة السجن مدى الحياة» على الروسيين إيغور غيركين وسيرغي دوبينسكي والأوكراني ليونيد خارتشينكو الذين أدينوا باالقتل ولعبوا دوراً في تدمير الطائرة.

كانت هذه تفاصيل خبر أحكام غيابية بالسجن مدى الحياة على المدانين الثلاثة في تحطم الطائرة الماليزية في أوكرانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المجلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.