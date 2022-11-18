شكرا لقرائتكم خبر عن "المحامين" تعلن أسماء الأعضاء الجدد بعد اجتيازهم الكشف الطبى بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت النقابة العامة للمحامين، أسماء المحامين الجدد الذين اجتازوا الكشف الطبي بالقاهرة، ومن أجرى الكشف الطبي بفروع مصلحة الطب الشرعي بالمحافظات، مؤكدة أن الكشوف ترسل إلى النقابات الفرعية مباشرة.

كما أكدت نقابة المحامين، أنه تم مراجعة 250 ملفًا من مستحقي المعاش من ورثة المحامين المتوفين، والعجز الطبي، وإحالتها إلى الإدارة المالية، وذلك لقيام الإدارة المالية باتخاذ شئونها نحو تحرير الشيكات والإحالة إلى البنوك لصرف المعاش الشهري لمستحقي المعاش من ورثة المحامين المتوفين .