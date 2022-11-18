شكرا لقرائتكم خبر عن حقوقى: مصر تشهد تحولات كبيرة فى التنمية وتنفيذ برامج لمواجهة تغير المناخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عماد حجاب، الباحث فى مجال حقوق الإنسان والمجتمع المدنى والخبير الحقوقى، إن مصر تشهد تحولات كبيرة فى مجال البناء والتشييد والتنمية والحماية الاجتماعية للمرأة والمعاقين والفئات الضعيفة، كما تشهد تحولات كبيرة اقتصادية فى تحرير سعر الصرف واعتماد إجراءات جديدة للإصلاح المالى والاقتصادى ودعم الاستثمار لمواجهة ارتفاع الأسعار والغلاء.

وأضاف عماد حجاب في تصريحات له، أن الحكومة تقوم بصفة مستمرة بإجراءات حماية ووقاية ومبادرات جديدة لتنفيذ برامج ومشروعات لتحقيق رؤية مصر فى تجاوز المصاعب والإشكاليات التى تمر بها وتواكب التحولات الاقتصادية والسياسية العالمية فى ارتفاع أسعار الفائدة، وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وارتفاع أسعار الوقود والمواد الغذائية والسلعية والحاصلات الزراعية على المستوى الدولى .

وأوضح عماد حجاب أنه رغم كل هذا التحديات فإن مصر نجحت خلال قمة المناخ الحالية بشرم الشيخ كوب 27 فى توقيع عدد من مذكرات التفاهم وبرتوكولات التعاون للحصول على منح وتمويلات لإنتاج الهيدروجين الأخضر وتعزيز التوحه نحو الاقتصاد الأخضر، والطاقة النظيفة التى تتوافق مع الاهتمام الدولى لمواجهة العالم للتغيرات الحادة فى المناخ لتاثيره على حياة الشعوب خلال الفترة القادمة .

وذكرعماد حجاب أن مصر تسعى فى هذا الإطار لبناء القدرات الوطنية لها القادرة على الصمود أمام المشكلات الناجمة عن تغير المناخ، فنحو ثلاثة مليارات ونصف المليار شخص يعيشون في بلدان شديدة التأثر من تداعيات المناخ، متابعا :"مصر بهذه الإجراءات وتوقيع وزارات البيئة والتعاون الدولى والكهرباء والبترول والتخطيط لعقود التعاون الجديدة مع عدة جهات مانحة تساهم فى دعم الاهتمام بالمنطقة الغربية والإفريقية نحو إنهاء الاعتماد على الوقود الأحفوري، وتوفير الطاقة النظيفة المستدامة لان التضامن الدولى يحقق مصالح كافة الشعوب اتساقا مع اهتمام قمة المناخ الحالية بشرم الشيخ أن تتحول من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ".