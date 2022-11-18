زيلينسكي لأردوغان: كييف ستظل ضامنة الأمن الغذائي

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (أ ف ب).

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه بحث التعاون في مجالي الأمن والطاقة مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الجمعة، وأكد له أن أوكرانيا ستظل ضامنة للأمن الغذائي العالمي.

وكتب زيلينسكي على «تويتر «أشدنا خلال اتصال هاتفي مع الرئيس أردوغان بتمديد اتفاق الحبوب» وذلك عقب تمديد الاتفاق الذي يهدف إلى تخفيف نقص الغذاء العالمي من خلال مساعدة أوكرانيا في تصدير منتجاتها الزراعية من موانئ البحر الأسود التي حاصرتها روسيا.

وأضاف «شكرت أردوغان على دعم مبادرتنا حبوب من أوكرانيا وأكدت له أن أوكرانيا ستظل ضامنة للاستقرار الغذائي. كما بحثنا التعاون في مجالي الأمن والطاقة».