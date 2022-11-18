"فيفا" يعد بتقنية تجعل قرارات الحكام اسرع واكثر دقة في المونديال

أكد رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، بييرلويجي كولينا، اليوم الجمعة، إن قرارات نظام حكم الفيديو المساعد في كأس العالم ستكون أسرع وأكثر دقة عقب تطبيق تكنولوجيا حديثة طورها الفيفا في آخر 3 سنوات.

محمد يوسف

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