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انت الان تتابع خبر "فيفا" يعد بتقنية تجعل قرارات الحكام اسرع واكثر دقة في المونديال والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-438579-638043929270118999.jpg
كأس العالم فيفا 2022
2022-11-18 | 19:25
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أكد رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، بييرلويجي كولينا، اليوم الجمعة، إن قرارات نظام حكم الفيديو المساعد في كأس العالم ستكون أسرع وأكثر دقة عقب تطبيق تكنولوجيا حديثة طورها الفيفا في آخر 3 سنوات.
المحرر: سعد أحمدAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد