اخبار العالم

"فيفا" يعد بتقنية تجعل قرارات الحكام اسرع واكثر دقة في المونديال

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

انت الان تتابع خبر "فيفا" يعد بتقنية تجعل قرارات الحكام اسرع واكثر دقة في المونديال والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-438579-638043929270118999.jpg
كأس العالم فيفا 2022

2022-11-18 | 19:25

"فيفا" يعد بتقنية تجعل قرارات الحكام اسرع واكثر دقة في المونديال

المصدر:

0 مشاهدة

أكد رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، بييرلويجي كولينا، اليوم الجمعة، إن قرارات نظام حكم الفيديو المساعد في كأس العالم ستكون أسرع وأكثر دقة عقب تطبيق تكنولوجيا حديثة طورها الفيفا في آخر 3 سنوات.
سعد أحمد المحرر: سعد أحمد
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا