تنسيقية شباب الأحزاب تعد تقريرا بعنوان "قمة المناخ.. التنوع البيولوجى"

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القاهرة - سامية سيد - أعدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تقريرا مصور بعنوان " قمة المناخ.. التنوع البيولوجي"، جاء فيه أن التنوع البيولوجى الذى نراه اليوم هو نتيجة 4.5 مليار سنة من التطور، والذى يتأثر بشكل متزايد بالبشر، موضحا أن أكثر من نصف الناتج المحلى الإجمالى العالمى يعتمد على الطبيعة.

وجاء في التقرير أن أكثر من مليار شخص في العالم يعتمدون على الغابات لكسب عيشهم، وأن سلوكيات البشر تهدد ما يصل إلى مليون نوع بيولوجى بالإنقراض، مشيرا إلى أن النظم البيئية مثل أجزاء من غابات الأمازون تتحول إلى مصادر الكربون بسبب إزالة الغابات، وأن نحو 85% من الأراضى الرطبة التي تمتص الكربون اختفت ولم يعد لها وجود.

وأوضح التقرير أن ارتفاع درجات الحرارة يزيد من مخاطر الخسارة للنظم الإيكولوجية البحرية والساحلية، وأن الحفاظ على المساحات الطبيعية واستعادتها أمرا ضروريا للحد من انبعاثات الكربون والتكيف مع تغير المناخ.