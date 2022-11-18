بعد يومين من هجوم استهدف ناقلة نفط.. بريطانيا: مُسيرة حاصرت سفينة في خليج عمان

نقلت وكالة رويترز عن هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن طائرة مسيرة حاصرت -صباح اليوم الجمعة- سفينة في خليج عمان. وذكرت الهيئة أن السفينة المحاصرة وجميع أفراد طاقمها بأمان، وجاء الحادث بعد يومين من استهداف مُسيرة لناقلة نفط مملوكة جزئيا لرجل أعمال إسرائيلي.



وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية، وهي تابعة للبحرية البريطانية، إن الحادث وقع على مسافة 50 ميلا (92 كلم) جنوب غرب العاصمة العمانية مسقط، ولم تحدد الهيئة نوع السفينة.



ويأتي هذا الحادث بعد يومين من تعرض ناقلة نفط لهجوم قبالة سواحل عمان، وقالت القيادة الوسطى للجيش الأميركي حينها إن الهجوم نفذته مسيرة إيرانية مفخخة، في حين قالت "بلومبيرغ" (Bloomberg) إن الناقلة مملوكة جزئيا لرجل أعمال إسرائيلي.



واتهم مسؤول إسرائيلي إيران بالوقوف وراء هجوم أول أمس الأربعاء، في حين ألقى موقع "نور نيوز" -التابع للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني- باللوم على إسرائيل، وقال إن "المحور العبري العربي" يهدف إلى "شحن الأجواء" ضد إيران قبل انطلاق كأس العالم لكرة القدم في قطر الأحد المقبل.



وقالت شركة "إسترن باسيفك شيبنغ" (Eastern Pacific Shipping) المشغلة للناقلة "باسيفك زركون" (Pacific Zircon) إن الناقلة تعرضت لأضرار طفيفة من دون وقوع إصابات، أو تسريب لشحنة السولار.



وكانت الشركة قالت إن الناقلة أصيبت بقذيفة على بعد 150 ميلا (277 كلم) تقريبا من سواحل عمان.



وتجدر الإشارة إلى أن عددا من الهجمات على ناقلات النفط وسفن تجارية في الخليج سُجل السنوات الأخيرة في أوقات تتصاعد فيها التوترات الإقليمية، لا سيما بين الدول الغربية وإيران، وتل أبيب وطهران.



وسبق أن ألقت إسرائيل باللوم على إيران في هجوم على ناقلة نفط مرتبطة بإسرائيل بطائرة مسيرة يوم 29 يوليو/تموز 2021 في أثناء إبحارها قبالة ساحل عمان، مما أسفر عن مقتل جندي بريطاني سابق ومواطن روماني. ونفت طهران حينذاك مسؤوليتها عن تلك الضربة.

