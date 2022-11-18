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روسيا: قوات كييف ارتكبت مذبحة جماعية بحق اسرانا

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بغداد - ياسين صفوان - وقالت الوزارة في بيان: "قوات كييف ارتكبت مذبحة جماعية وأعدمت 10 أسرى حرب بوحشية قوات كييف تعدم 39 ناشطا مواليا لروسيا في خيرسون".

واضافت :"لا يمكن اعتبار القتل المتعمد لأكثر من 10 جنود روس مقيدين بطلقات مباشرة في الرأس على أيدي أفراد القوات الأوكرانية "استثناء مأساويا" من التزام نظام كييف المزعوم بحقوق أسرى الحرب".


وتابعت: "الفيديو المنشور لهذه المذبحة الجماعية بحق الأسرى الروس العزّل، يؤكد طبيعة نظام كييف الوحشية بقيادة زيلينسكي ومن يدافعون عنه ويدعمونه".
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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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