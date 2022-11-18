زيلينسكي حول الصاروخ في بولندا: «لا أعرف ماذا حدث»

17 نوفمبر , 2022
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (أ ف ب).
صرح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الخميس أنه «لا يعرف ماذا حدث» في بولندا حيث سقط صاروخ الثلاثاء ما أسفر عن مقتل شخصين، بعدما أكد أن القذيفة روسية.
وقال زيلينسكي في بيان للرئاسة الأوكرانية «لا أعرف ماذا حدث. لا نعرف على وجه اليقين. العالم لا يعرف. لكنني متأكد من أنه صاروخ روسي ومتأكد كذلك من أننا أطلقنا النار من أنظمة للدفاع الجوي».
وأضاف في تصريحات خلال منتدى اقتصادي نقلها البيان، رداً على سؤال عن الحادث، «من المستحيل تأكيد أي شيء محدد اليوم».
وتابع «فقط بعد التحقيق سيكون من الممكن استخلاص النتائج» بشأن مصدر إطلاق النار.
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