انت الان تتابع خبر فيفا يحظر بيع وتداول المشروبات الكحولية في ملاعب المونديال والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-438561-638043741278136607.jpgAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
2022-11-18 | 14:11
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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، أنه لن يتم السماح ببيع المشروبات الكحولية، بما فيها الجعة (البيرة) الكحولية، للمشجعين في الملاعب التي ستستضيف بطولة كأس العالم بداية من الأحد المقبل، والاكتفاء بالمشروبات الخالية من الكحول.
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