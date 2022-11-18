فيفا يحظر بيع وتداول المشروبات الكحولية في ملاعب المونديال

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، أنه لن يتم السماح ببيع المشروبات الكحولية، بما فيها الجعة (البيرة) الكحولية، للمشجعين في الملاعب التي ستستضيف بطولة كأس العالم بداية من الأحد المقبل، والاكتفاء بالمشروبات الخالية من الكحول.