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فيفا يحظر بيع وتداول المشروبات الكحولية في ملاعب المونديال

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-438561-638043741278136607.jpg

2022-11-18 | 14:11

فيفا يحظر بيع وتداول المشروبات الكحولية في ملاعب المونديال

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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، أنه لن يتم السماح ببيع المشروبات الكحولية، بما فيها الجعة (البيرة) الكحولية، للمشجعين في الملاعب التي ستستضيف بطولة كأس العالم بداية من الأحد المقبل، والاكتفاء بالمشروبات الخالية من الكحول.
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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