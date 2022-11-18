شكرا لقرائتكم خبر عن "حزب المستقلين": cop 27 خرجت بنتائج إيجابية تمكن الدول من مجابهة تغير المناخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور هشام العناني، رئيس حزب المستقلين الجدد، إن قمة المناخ خرجت بنتائج إيجابية، تحسب إلى الدولة المصرية، والتي استضافت القمة بشكل تنظيمي رائع، وأشادت به هيئة الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن دعوه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة التحول من الوعود إلى التنفيذ في كل قضايا المناخ وتحقيق ما تأمله الشعوب في هذا الشأن.

ورأى "العناني"، أن القمة انتهت إلى نتائج إيجابية، من أبرزها تعهد الدول الكبري الصناعية بتمويل الدول المتضررة الفقيرة ومساعدتها في التغلب علي التغيرات المناخية، جنبا إلي جنب التعهد بتبني سياسات تقليل الانبعاثات الصناعية، معتبر أن طرح القضايا المتجددة وتبني مبادرات جديدة في مجال الطاقة مثل الرياح ومبادرة أسواق الكربون الذي تبنته الدول الإفريقية، وشجعته البورصة المصرية، يفتح آفاقا جديدة لفرص عمل كبيرة، بالإضافة إلي المساهمة بشكل فعال في مجابهه التغير المناخي.

وأكد رئيس الحزب على أهمية القضايا التي طرحت للنقاش وطرح حلول مبتكرة مثل قضية الأمن الغذائي والأمن المائي وتطوير فكر الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة، مؤكدا على ترحيبه الكامل بإطلاق الدولة المصرية مشروع الهيدروجين الأخضر لتكون الدولة المصرية هي من عملت على تفعيل الوعود إلى واقع كما نادي به الرئيس السيسي.