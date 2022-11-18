شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر يونايتد يوجه تحذير شديد اللهجة ل رونالدو ويرفض التعليق والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن نادي مانشستر يونايتد فى بيان رسمي منذ قليل، أنه سئم من التعليق على تصريحات لاعبه كرستيانو رونالدو، كما أنه لن يقوم بالرد على تصريحاته الأخيرة فى وسائل الإعلام، فى إشارة واضحة إلى أن النادي الإنجليزي قد يوقع عقوبة جديدة على اللاعب فى الساعات المقبلة، بجانب عرضه الرسمي للبيع.

وأكد المان يونايتد فى بيانه أن الفريق بدأ فى اتخاذ بعض القرارات بشأن اللاعب فى الفترة المقبلة، على أن يتم الكشف عنها عند نهايتها حتى لا يتم فتح أزمة اللاعب مع الفريق مجددًا، وأشارت بعض التقارير أن هناك إستياء كبير من اللاعب بسبب كثرة تصريحاته فى الأيام القليلة الماضية.



رونالدو يسخر من قراره الأخير

وسبق وأن أدلى رونالدو بتصريح خطير، حينما قال أن الجميع تعجب من إنتقاله إلى اليونايتد، حتى هو تعجب من ذلك القرار، فى إشارة واضحة إلى سوء هذا القرار للاعب وسخريته من قلعة الشياطين الحمر، الأمر الذي أشعل الأجواء أكثر داخل مسئولي الفريق، مما يشير إلى أن الأيام القادمة لن تكون مبشرة على الإطلاق لكلا الطرفين.



تين هاج يأمر بالتخلص من اللاعب.

وأمر المدرب الهولندي تين هاج بضرورة التخلص من اللاعب، حتى يتوقف من الإدلاء بهذه التصريحات، خاصة أن اللاعب ما يزال محسوبًا بأنه أحد عناصر الفريق، الشئ الذي قد يدفع أي لاعب لا يشارك فى المباريات أويمتلك مشاكل إدارية مع الفريق أن يدلى بتصريحات مشابهة، ومن ثم سيتفكك النظام الذي يفرضه على الفريق.