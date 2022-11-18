شكرا لقرائتكم خبر عن "طاقة اللنواب" تناقش رسوم دخول المحميات الطبيعية.. الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خصصت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب حسام عوض الله، اجتماعيها الأسبوع المقبل، لمناقشة طلبات إحاطة موجهة لوزيرة البيئة ياسمين فؤاد بشأن المحميات الطبيعية والقمامة.

وتشهد اللجنة في إجتماعها الأول، نظر طلب الإحاطة المقدم من النائب سامح حبيب بشأن ضرورة رفع رسوم دخول المحميات الطبيعية بالنسبة للأجانب، والثاني تنظر فيه اللجنة طلب النائب محمود هشام توشكي بشأن انتشار القمامة وتلوث الهواء في منطقة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة.

أما يوم الثلاثاء فقد خصصته اللجنة لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة إنرجين إيجيبت ليمتد وشركة إينا إند ستريا نافتا دي. دي للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق بير النص بالصحراء الغربية (ج.م.ع).

وكانت انتخابات هيئة مكتب لجنة الطاقة بمجلس النواب، خلال دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثاني قد أسفرت عن فوز النائب حسام عوض الله برئاسة اللجنة، وفوز كلا من النائبة رشا رمضان والنائب محمد الجبلاوي وكيل بمنصي وكيلا اللجنة، والنائب خالد عبد المولي أمينا للسر.