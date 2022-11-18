شكرا لقرائتكم خبر عن معايير مهنية فى ضمان الجودة والاعتماد بمنظومة التعليم الفني .. اقرأ التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انشأ القانون رقم 160 لسنة 2022 الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم الفني والتقني والتدريب المهني (إتقان) بهدف الارتقاء بجودة منظومة التعليم الفني والتقني والتدريب المهنى من مؤسسات وبرامج ، بما يتوافق مع معايير الاعتماد ومتطلبات أسـواق العـمـل، وبما يخدم خطط وسياسات التنمية المستدامة للدولة .

وجاءت المادة 4 من القانون سالف الذكر، لتحدد المعايير المهنية في ضمان الجودة والاعتماد، حيث تقضي بأن تقوم الهيئة بالتحقق من أن برامج التعليم الفني والتقني والتدريب المهني قد بنيت على أساس المعايير المهنية الصادرة عن منظمات الأعمال والاتحادات القطاعية والغرف صوره المنشأة بموجب قانون ومجالس المهارات القطاعية التابعة لها ، وبمشاركة من أكاديميين وخبراء فنيين في مجال المهنة ، والتحقق من أن البرامج تتضمن ما يلي :

1- تحديد احتياجات سوق العمل للمهن والتخصصات وتحديد الجدارات وفقا للإطار العام للمهنة أو التخصص.

2- – توافر المعدات والمعامل التدريبية اللازمة لتقديم البرنامج بكفاءة.

3 - توافر الموارد البشرية من مدربين وإداريين وفقا للبرنامج.

4 - أساليب التقييم والتقويم المتبعة في البرنامج