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تطورات جديدة بشأن مستقبل كانتي مع تشيلسي فى الموسم المقبل

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محمد الفلاح - تناولت بعض التقارير الصحفية موقف النجم الفرنسي أنجولو كانتي النهائي من البقاء فى تشيلسي، حيث أغلق اللاعب جميع محاولات مسئولى "البلوز" من أجل تجديد تعاقده  مع الفريق، يأتي ذلك فى ظل رغبة اللاعب فى خوض تجربة جديدة خارج ، حتى يتمكن من إستعادة مستواه بعد الإصابة.

وكان اللاعب قد تعرض لإصابة قوية أبعدته عن مباريات تشيلسي فى الموسن الحالي، بجانب عدم مشاركة اللاعب مع المنتخب الفرنسي فى كأس العالم القادم، ليقرر اللاعب أن يخوض تحدي جديد فى أحدي الدوريات الأقل قوة من الدوري الإنجليزي أمثال أو الإيطالي.


تشيلسي لم يفقد الأمل مع اللاعب

وعلى الرغم من أن اللاعب يرفض كافة محاولات التجديد معه، إلا أن مسئولي تشيلسي ما زالوا يدعمون اللاعب ويفضلون بقائه، خاصة أن اللاعب يعد أحد أقدم لاعبي الفريق ومن نجومه البارزين، ومن ثم فإن خطوة رحيل اللاعب قد لا تكون موفقة، الشئ الذين يحاولون أن يقنعوا اللاعب به.


والإنتر يتصارعان على اللاعب

ودخل نادي إنتر ميلان سباق التعاقد مع كانتي فى نهاية الموسم الجاري، فى الوقت الذي ما زال فيه برشلونة يرصد التعاقد مع اللاعب، خاصة أن كلا الفريقين فى حاجة ماسة للتعاقد مع لاعب وسط جديد بعد ظهور بعض المشاكل الدفاعية فى مركز الوسط الدفاعي لدي الفريقين.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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