شكرا لقرائتكم خبر عن تطورات جديدة بشأن مستقبل كانتي مع تشيلسي فى الموسم المقبل والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تناولت بعض التقارير الصحفية موقف النجم الفرنسي أنجولو كانتي النهائي من البقاء فى تشيلسي، حيث أغلق اللاعب جميع محاولات مسئولى "البلوز" من أجل تجديد تعاقده مع الفريق، يأتي ذلك فى ظل رغبة اللاعب فى خوض تجربة جديدة خارج الدوري الإنجليزي، حتى يتمكن من إستعادة مستواه بعد الإصابة.

وكان اللاعب قد تعرض لإصابة قوية أبعدته عن مباريات تشيلسي فى الموسن الحالي، بجانب عدم مشاركة اللاعب مع المنتخب الفرنسي فى كأس العالم القادم، ليقرر اللاعب أن يخوض تحدي جديد فى أحدي الدوريات الأقل قوة من الدوري الإنجليزي أمثال الدوري الإسباني أو الإيطالي.



تشيلسي لم يفقد الأمل مع اللاعب

وعلى الرغم من أن اللاعب يرفض كافة محاولات التجديد معه، إلا أن مسئولي تشيلسي ما زالوا يدعمون اللاعب ويفضلون بقائه، خاصة أن اللاعب يعد أحد أقدم لاعبي الفريق ومن نجومه البارزين، ومن ثم فإن خطوة رحيل اللاعب قد لا تكون موفقة، الشئ الذين يحاولون أن يقنعوا اللاعب به.



برشلونة والإنتر يتصارعان على اللاعب

ودخل نادي إنتر ميلان سباق التعاقد مع كانتي فى نهاية الموسم الجاري، فى الوقت الذي ما زال فيه برشلونة يرصد التعاقد مع اللاعب، خاصة أن كلا الفريقين فى حاجة ماسة للتعاقد مع لاعب وسط جديد بعد ظهور بعض المشاكل الدفاعية فى مركز الوسط الدفاعي لدي الفريقين.