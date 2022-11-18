 نائبة الرئيس الأمريكي تعقد اجتماعا لقادة العالم لمناقشة أزمة كوريا الشمالية

18 نوفمبر , 2022
واشنطن: قال مسؤول في البيت الأبيض الجمعة إن كاملا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي ستعقد اجتماعا لقادة العالم في العاصمة التايلاندية بانكوك على هامش قمة إقليمية لمناقشة اختبار كوريا الشمالية لإطلاق صواريخ.
وأطلقت كوريا الشمالية ما يشتبه أنه صاروخ باليستي عابر للقارات الجمعة هبط على بعد 200 كيلومتر فحسب قبالة سواحل اليابان، وذكر المسؤول أن هاريس ستعقد الاجتماع مع قادة من أستراليا واليابان وكوريا الجنوبية وكندا ونيوزيلندا على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادي (أبيك).
هذا وفي وقت سابق قال مسؤول إن الشرطة التايلاندية أطلقت الجمعة الرصاص المطاطي لتفريق احتجاج على عقد قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادي “أبيك”.
وذكر المسؤول في الشرطة أن نحو 350 محتجا تجمهروا واشبكوا مع الشرطة، على بعد نحو عشرة كيلومترات من مقر عقد القمة حيث يجتمع زعماء دول منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادي.
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