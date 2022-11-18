مشهد «أشبه بحادث سقوط طائرة»... سيارة تدهس عناصر شرطة أثناء حصة ركض

صدمت سيارة مجموعة من عناصر الشرطة المتدربين، أثناء حصة ركض، صباح الأربعاء، ما أوقع 25 مصابا، جروح 5 منهم خطيرة، بحسب مسؤول الشرطة المحلية في لوس أنجلوس.

وفاجأت السيارة التي كانت تسير في اتجاه خاطئ عناصر الشرطة، خلال حصة ركض صباحية، فصدمتهم بقوة من دون أن يبطئ سائقها السرعة.

وخلّف الحادث مشهداً «أشبه بحادث سقوط طائرة»، وفق قول قائد شرطة مقاطعة لوس أنجلوس، ألكس فيلانويفا.

وقال في مؤتمر صحفي «كان هناك الكثير من الأشخاص المطروحين أرضاً في كل الأنحاء وهم مصابون بجروح متفاوتة، مما شكّل مشهدًا صادمًا لجميع الأشخاص المعنيين».

وأشار إلى أن بين المصابين «من بُترت أطرافهم»، وأن واحدًا منهم أخضع لتنفس اصطناعي.

وأظهر فيديو التُقط في مكان الحادث سيارة سوداء من نوع «إس يو في»، متوقفة على الرصيف أصيبت مقدمتها بأضرار. وكان سائقها يسير في اتجاه معاكس لحظة الحادث، وفق ما نقلت صحيفة «لوس أنجلوس تايمز» عن فرق الإنقاذ.

وأفادت الصحيفة نقلاً عن مصادر أمنية أن السائق صرح للمحققين أنه نام أثناء القيادة. وقد أخضع لتحاليل للكشف عما إذا كان تحت تأثير المخدرات.