انت الان تتابع خبر دون إبلاغ المسافرين.. الخطوط الجوية تؤجل إحدى رحلاتها في مطار بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المصدر لـ الخليج 365، انه "كان من المفترض ان تنطلق رحلة بغداد - السليمانية عند الساعة السابعة والربع صباحاً من اليوم الجمعة الا انه ولأسباب غير معلومة تم تغيير الرحلة الى الساعة الـ 2 ظهراً دون إعطاء أي علم سابق للمسافرين".

وأضاف المصدر، ان "التأجيل أثار حفيظة المسافرين مطالبين بإيضاح رسمي من إدارة المطار".