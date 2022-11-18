انت الان تتابع خبر دون إبلاغ المسافرين.. الخطوط الجوية تؤجل إحدى رحلاتها في مطار بغداد والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وقال المصدر لـ الخليج 365، انه "كان من المفترض ان تنطلق رحلة بغداد - السليمانية عند الساعة السابعة والربع صباحاً من اليوم الجمعة الا انه ولأسباب غير معلومة تم تغيير الرحلة الى الساعة الـ 2 ظهراً دون إعطاء أي علم سابق للمسافرين".
وأضاف المصدر، ان "التأجيل أثار حفيظة المسافرين مطالبين بإيضاح رسمي من إدارة المطار".
وقبل أسبوعين، قالت الخطوط الجوية العراقية ان هجمة إلكترونية أدت إلى توقف الرحلات الخارجية.
وفي وقت سابق، طالب رئيس تجمع الفاو زاخو، عامر عبد الجبار، بتغيير سلطة الطيران المدني العراقي وادارة مطار بغداد الدولي بعد الحريق الذي نشب باحدى صالات المطار، معتبراً أن الشركة الامنية "بائسة وضعيفة" وليس لديها خبرة.