انت الان تتابع خبر مع استقالات الموظفين.. تغريدات تودع موقع تويتر (صور) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وانتشرت هذه التغريدات بشكل كبير مع انتهاء الموعد النهائي الذي حدده مالك الموقع، الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، للموظفين وهو يوم الخميس 17 تشرين الثاني، الساعة الخامسة، لاتخاذ قرار ما إذا سيواصلون العمل تحت إدارته للموقع بطريقة محدثة، وهو ما أسماه "Twitter 2.0".



ومع انتهاء الموعد، اختار مئات الموظفين مغادرة الشركة، التي واجهت صعوبات حرجة منذ أن تولى ماسك السيطرة في أواخر أكتوبر.



وغرد موظف سابق عبر "تويتر"، قائلا: "اعتقدت أن روحي قد سُحقت بالفعل بالكامل بعد الأسبوعين الماضيين. كنت مخطئا جدا. اليوم كان قاسيا.. لن تكون هناك ثقافة أفضل مما كانت لدينا. نحن نعلم ذلك. كل شركة تقنية أخرى تعرف ذلك. #LoveWhereYouWorked".



يذكر أن "تويتر" أغلقت جميع مكاتبها ومنعت دخول الموظفين حتى يوم الاثنين المقبل إيعازا من ماسك، وذلك بعد أن رفض مئات الموظفين مواصلة العمل بموجب رؤية ماسك الجديدة للمنصة الاجتماعية.