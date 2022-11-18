انت الان تتابع خبر تغييرات في قائمة المنتخب الأرجنتيني لمونديال قطر 2022 والان مع التفاصيل
2022-11-18 | 09:16
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الخليج 365 – رياضة
أعلن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، عن توجيه استدعاء لمهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني، أنخيل كوريا، وكذا لمتوسط ميدان أطلنطا الأمريكي تياغو ألمادا؛ للالتحاق بمعسكر منتخب "التانغو" بالدوحة استعداداً للمشاركة في نهائيات كأس العالم قطر 2022.
في حين سيعوض ألمادا زميله خواكين كوريا لاعب إنتر ميلان الإيطالي؛ الذي تم استبعاده هو الآخر من القائمة المونديالية بسبب معاناته من إصابة حسب الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم.
وسيلتحق كوريا وألمادا بصفوف "التانغو" بالدوحة في الساعات القليلة المقبلة، بعدما كانا خارج القائمة النهائية لمنتخب الأرجنتين الخاص بالمونديال، وسيكونان معنيين بمباريات المونديال، رغم أن استدعاء ألمادا لم يكن متوقعا، لا سيما وأن تقارير صحفية أرجنتينية كانت قد تحدثت عن إمكانية استدعاء لاعب مانشستر يونايتد أليخاندرو
وكان سكالوني، قد تحدث في وقت سابق عن إمكانية إجراء تغييرات على قائمة الأرجنتين بسبب عدم الجاهزية التامة لبعض اللاعبين، ولعلّه كان يقصد غونزاليس الذي لاحظ عدم جاهزيته التامة خاصة وأن اللاعب غاب عن ودية الإمارات التي جرت، أمس الأربعاء وانتهت بفوز رفاق ميسي 5-0، عكس كوريا الذي شارك بديلا وسجل هدفا.
من جهة أخرى، أشارت قناة "تيك سبورت" إلى إمكانية استبعاد لاعب ثالث من قائمة الأرجنتين، ويتعلق الأمر بمدافع إشبيلية ماركوس أكونيا الذي سيتم تقييم حالته الصحية صبيحة الجمعة قبل إعلان القرار النهائي سواء ببقائه أو استبعاده واستدعاء لاعب بديل عنه.
ويستعد المنتخب الأرجنتيني بقيادة نجمه الأول ليونيل ميسي لدخول غمار مونديال قطر يوم 22 نوفمبر الجاري, عندما يواجه المنتخب السعودي بملعب "لوسيل" قبل ملاقاة المكسيك في 26 من نفس الشهر بذات الملعب؛ على أن يختتم دور المجموعات بمواجهة بولندا يوم 30 نوفمبر بملعب "974".