شكرا لقرائتكم خبر عن خطة القومى لحقوق الإنسان فى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية أمام لجنة برلمانية.. الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان ثلاثة اجتماعات علي مدار الأسبوع القادم وذلك لمناقشة عدد من القضايا الهامة وفى مقدمتها متابعة خطة المجلس القومى لحقوق الإنسان فى تنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في حضور أعضاد المجلس وذلك الأحد القادم.

وتشهد اللجنة اجتماعها يوم الاثنين الموافق 21 من نوفمبر 2022 لمناقشة موضوع طلبى الإحاطة المقدمين من النائبين طارق رضوان، ماهيتاب محمد عبدالهادى، بشأن عدم إنشاء وحدة لحقوق الانسان بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أما يوم الثلاثاء الموافق 22 من نوفمبر 2022 خصصته اللجنه لعرض الشكاوى الواردة للجنة.

يُشار إلي أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة برقم 1 لسنة 2016 والمعدلة بالقانون رقم 136 لسنة 202 حددت اختصاصات لجنة حقوق الإنسان وفي مقدمتها الحقوق ،والحريات ،والموضوعات المتعلقة بالقانون الدولى الإنسانى، والقانون الدولى لحقوق الإنسان، تقارير المجلس القومى لحقوق الإنسان، الجوانب المتعلقة بحقوق الإنسان فى تقارير المجالس القومية والهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية.

يأتي ذلك إلى جانب نظر الشكاوى التى تقدم من المواطنين والهيئات فيما يتعلق بحقوق الإنسان، التشريعات المتعلقة بالعدالة الانتقالية، وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة.