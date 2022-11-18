شكرا لقرائتكم خبر عن كيف وصلت مصر إلى الأمن الغذائى فى 7 سنوات؟ فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجاحات وإنجازات عديدة تحققها الدولة المصرية في العديد من القطاعات ، وخلال الـ8 سنوات الماضية حققت الدولة المصرية العديد من الإنجازات، منها تدشين المشروعات القومية الكبرى في المجالات الزراعية والبناء وغيرها من عوامل التنمية التي تسير عليها الدولة المصرية للنهوض بمجال الزراعة والأمن الغذائى بشكل عام.

تقرير لمؤسسة ماعت، أوضح أن القطاع الزراعي شهد نهضة غير مسبوقة يشعر بها المواطن المصري، من خلال توفير الاحتياجات الغذائية، وأن مصر كانت منذ سنوات كانت تستورد ما تحتاج إليه من غذاء، ولكنها بدأت الآن في توفير احتياجاتها الغذائية مع دخول الجمهورية الجديدة، حيث حقق القطاع الزراعي نهضة ودعم غير مسبوق من القيادة السياسية لتحقيق تنمية متوازنة واحتوائية ومستدامة.