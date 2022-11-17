شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة ماعت: الدولة المصرية حققت طفرات وإنجازات كبرى بملف الصادرات.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل الدولة المصرية إنجازاتها المستمرة، والتى كانت على رأسها الطفرات فى الصادرات المصرية، حيث يعتمد عدد كبير من الأسواق على المنتجات المصرية لتحل بديلًا لعدة دول فى ظل الأزمات العالمية التى بدأت مع وباء كورونا، وتقوم الحكومة المصرية بخطوات تحفيز للتصدير وأبرزها برنامج رد الأعباء التصديرية.

وأكد تقرير لمؤسسة ماعت، أن مصر أصحبت خلال السنوات القليلة الماضية متفوقة فى تصدير العديد من السلع الهامة بعد النجاح الكبير الذى تحقق من الاكتفاء الذاتى فى العديد من السلع الغذائية والتجارية وهو ما يؤكد نجاح الدولة المصرية اقتصاديا.