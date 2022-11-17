شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية شباب الأحزاب تبحث مع قيادات حزب العدل قضايا الحوار الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل حزب العدل، اليوم الخميس، بمقره وفدا من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في إطار سلسلة اللقاءات المشتركة التي تعقدها التنسيقية مع الأحزاب السياسية، حول مبادرة الحوار الوطنى، بهدف الاستماع لجميع الآراء من كافة التيارات ومختلف فئات المجتمع.

وتناول اللقاء أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة، كما ناقش اقتراحات حزب العدل في محاور الحوار الوطني، واللجان النوعية التي أقرها مجلس أمناء الحوار الوطني لمحاوره الرئيسية الثلاثة.

يأتي هذا اللقاء في إطار حرص التنسيقية على تعزيز الحوار السياسي بين مختلف القوى السياسية بشأن قضايا الوطن والمجتمع المصري، وتعظيم الاستفادة من المساحات المشتركة بين الجميع في القضايا ذات الاهتمام المشترك بما يحقق الصالح العام.

ويذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين كانت قد أعلنت عن إطلاق سلسلة كبيرة من اللقاءات، والجلسات النقاشية مع المواطنين لمعرفة مقترحاتهم وتصوراتهم في القضايا التي سيتم طرحها خلال جلسات الحوار الوطني، بالإضافة إلى عقد عدة صالونات لمتابعة تلك القضايا مع المتخصصين من كافة المجالات.