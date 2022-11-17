بيلوسي تتنحى عن تزعم الديموقراطيين في الكونجرس

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فشل سادس في انتخاب الرئيس اللبناني
فشل البرلمان اللبناني للمرة السادسة في انتخاب رئيس للجمهورية، رغم شغور الموقع منذ مطلع الشهر الحالي، في ظل انقسامات سياسية عميقة...
بولندا: الضربة الصاروخية لم تكن هجوما متعمدا
ذكرت بولندا العضو في حلف شمال الأطلسي ورئيس التحالف العسكري، أن الضربة الصاروخية في الأراضي الزراعية البولندية، التي أسفرت عن مقتل...
السعودية الثالثة عالميا في مؤشر نضج الحكومية الرقمية
حقَّقت المملكة تميزاً عالمياً جديداً، بتقدمها في بيانات مؤشر نضج الحكومة الرقمية لعام 2022 الصادرة عن مجموعة البنك الدولي، إلى...
ولي العهد يعقد جلسة مباحثات مع رئيس وزراء كوريا
وصل ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، اليوم، إلى العاصمة سيئول بكوريا، في زيارة رسمية. وكان ولي العهد قادما من...
السعودية تدعم صندوق الجائحة العالمي بـ50 مليون دولار
أعلنت المملكة تقديمها دعما لصندوق الوساطة المالية للأمن الصحي والمسمى بصندوق الجائحة (Pandemic Fund) بمبلغ قدره 50 مليون دولار أمريكي، جاء...
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