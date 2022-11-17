بيلوسي تتنحى عن تزعم الديموقراطيين في الكونجرس

فشل سادس في انتخاب الرئيس اللبناني فشل البرلمان اللبناني للمرة السادسة في انتخاب رئيس للجمهورية، رغم شغور الموقع منذ مطلع الشهر الحالي، في ظل انقسامات سياسية عميقة... بيروت : الوكالات بيروت : الوكالات 23 ربيع الثاني 1444 هـ 23 ربيع الثاني 1444 هـ

بولندا: الضربة الصاروخية لم تكن هجوما متعمدا ذكرت بولندا العضو في حلف شمال الأطلسي ورئيس التحالف العسكري، أن الضربة الصاروخية في الأراضي الزراعية البولندية، التي أسفرت عن مقتل... أبها: دوت الخليج، الوكالات أبها: دوت الخليج، الوكالات 23 ربيع الثاني 1444 هـ 23 ربيع الثاني 1444 هـ

السعودية الثالثة عالميا في مؤشر نضج الحكومية الرقمية حقَّقت المملكة تميزاً عالمياً جديداً، بتقدمها في بيانات مؤشر نضج الحكومة الرقمية لعام 2022 الصادرة عن مجموعة البنك الدولي، إلى... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 22 ربيع الثاني 1444 هـ 22 ربيع الثاني 1444 هـ

ولي العهد يعقد جلسة مباحثات مع رئيس وزراء كوريا وصل ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، اليوم، إلى العاصمة سيئول بكوريا، في زيارة رسمية. وكان ولي العهد قادما من... سيئول: دوت الخليج، واس سيئول: دوت الخليج، واس 22 ربيع الثاني 1444 هـ 22 ربيع الثاني 1444 هـ

السعودية تدعم صندوق الجائحة العالمي بـ50 مليون دولار أعلنت المملكة تقديمها دعما لصندوق الوساطة المالية للأمن الصحي والمسمى بصندوق الجائحة (Pandemic Fund) بمبلغ قدره 50 مليون دولار أمريكي، جاء... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 22 ربيع الثاني 1444 هـ 22 ربيع الثاني 1444 هـ

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