حفل في قطاع غزة يتحول إلى فاجعة.. مقتل 21 فلسطينياً بعد اندلاع حريق بعمارة سكنية

لقي 21 فلسطينياً مصرعهم وأُصيب آخرون، الخميس 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، إثر اندلاع حريق في عمارة سكنية بمعسكر جباليا شمالي قطاع غزة، حيث كان السكان يحضرون حفلاً بأحد المنازل، وفق مسؤولين بالصحة والدفاع المدني في القطاع.



من جانبه، قال متحدث وزارة الداخلية بالقطاع إياد البزم، في بيان: "قوات كبيرة من طواقم الدفاع المدني والشرطة تتعامل مع حريق كبير في إحدى البنايات السكنية بمعسكر جباليا شمال قطاع غزة، ووجود عدد من الوفيات والإصابات".



بينما أفاد شهود عيان، بأن حريقاً كبيراً اندلع في عمارة سكنية بمعسكر جباليا. وذكر الشهود أن طواقم الدفاع المدني والإسعاف نقلوا عدداً من الجثث والإصابات إلى مستشفيات القطاع، بحسب الأناضول.



وانتشرت لقطات مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي، وقال شهود إن النيران اشتعلت في المبنى السكني بأكمله في مخيم جباليا للاجئين بشمال القطاع.



وقال شهود إنهم سمعوا صراخاً لكنهم لم يتمكنوا من الوصول إلى الضحايا لتقديم المساعدة بسبب شدة الحريق، وفق رويترز.



من جانب آخر، أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الحداد وأمر بتنكيس الأعلام ليوم واحد، حداداً على أرواح ضحايا الحريق.

(وكالات)