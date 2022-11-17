شكرا لقرائتكم خبر مسلحون يقتلون 11 شخصا وسط نيجيريا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



وجاء في بيان لماكوت سيمون ماتشام المتحدث باسم ولاية بلاتو: «إن حاكم الولاية أمر قوات الأمن بملاحقة الإرهابيين الذين أدى هجومهم إلى مقتل 11 شخصا في قرية ميكاتاكو».

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قتل مسلحون 11 شخصا وأصابوا كثيرين آخرين في هجوم بشمال وسط نيجيريا، وفقا لما قاله مسؤولون.وجاء في بيان لماكوت سيمون ماتشام المتحدث باسم ولاية بلاتو: «إن حاكم الولاية أمر قوات الأمن بملاحقة الإرهابيين الذين أدى هجومهم إلى مقتل 11 شخصا في قرية ميكاتاكو».

كانت هذه تفاصيل خبر مسلحون يقتلون 11 شخصا وسط نيجيريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.