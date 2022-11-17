الأمم المتحدة تدعو لخفض التصعيد في بولندا

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وكان الحادث الذي وقع الثلاثاء الماضي، «تذكيرا مخيفا بالحاجة المطلقة لمنع أي تصعيد آخر»، حسبما قالت رئيسة الشؤون السياسية وبناء السلام في الأمم المتحدة روزماري ديكارلو، في اجتماع لمجلس الأمن الدولي في نيويورك.وذكرت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد، «في حين أننا ما زلنا لا نعرف كل الحقائق، إلا أننا نعرف شيئا واحدا: هذه المأساة لم تكن لتحدث أبدا لولا غزو روسيا غير الضروري لأوكرانيا».
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