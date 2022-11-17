شكرا لقرائتكم خبر الأمم المتحدة تدعو لخفض التصعيد في بولندا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعت الأمم المتحدة إلى خفض التصعيد بعد أن أصاب صاروخ قرية بولندية بالقرب من حدود البلاد مع أوكرانيا، مما أسفر عن مقتل شخصين.

وكان الحادث الذي وقع الثلاثاء الماضي، «تذكيرا مخيفا بالحاجة المطلقة لمنع أي تصعيد آخر»، حسبما قالت رئيسة الشؤون السياسية وبناء السلام في الأمم المتحدة روزماري ديكارلو، في اجتماع لمجلس الأمن الدولي في نيويورك.

وذكرت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد، «في حين أننا ما زلنا لا نعرف كل الحقائق، إلا أننا نعرف شيئا واحدا: هذه المأساة لم تكن لتحدث أبدا لولا غزو روسيا غير الضروري لأوكرانيا».