20 عاما سجنا لأول جاسوس صيني يرحل لأمريكا

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وقالت وزارة العدل الأمريكية في بيان: «إن محكمة اتحادية في سينسيناتي أصدرت حكما بالسجن 20 عاما بحق يانجون شو، وهو نائب أحد مديري الأفرع في وزارة أمن الدولة الصينية.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - صدر حكم بالسجن بحق أول جاسوس صيني يتم ترحيله إلى الولايات المتحدة، بناء على محاولة سرقة أسرار تجارية من شركات الفضاء الغربية، في قضية تاريخية تتعلق بالجهود الأمريكية لإحباط التجسس الصناعي الصيني، حسب وكالة بلومبيرج للأنباء.وقالت وزارة العدل الأمريكية في بيان: «إن محكمة اتحادية في سينسيناتي أصدرت حكما بالسجن 20 عاما بحق يانجون شو، وهو نائب أحد مديري الأفرع في وزارة أمن الدولة الصينية.

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