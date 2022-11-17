إردوغان يلمح إلى إعادة العلاقات مع مصر وسوريا

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وأضاف، حين سئل عن العلاقات مع سوريا ومصر «لا يوجد شيء اسمه الاستياء والخلاف للأبد، قد نستأنف العلاقات».

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في بالي: «تركيا قد تعيد النظر في العلاقات مع الدول التي لديها مشاكل معها، قد نبدأ من الصفر».وأضاف، حين سئل عن العلاقات مع سوريا ومصر «لا يوجد شيء اسمه الاستياء والخلاف للأبد، قد نستأنف العلاقات».

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