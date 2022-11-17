البرهان يتعهد بإبعاد الجيش عن السياسة

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ولفت إلى أن البرهان جدد تعهداته بخروج المؤسسة العسكرية من العملية السياسية، وإتاحة الفرصة للقوى السياسية لتشكيل حكومة انتقالية، تقود البلاد إلى انتخابات حرة ونزيهة.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال مدير دائرة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية السودانية السفير عصام متولي، «إن رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبدالفتاح البرهان، أوضح خلال لقائه مع مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فرلكر تورك، الالتزام بعملية التحول الديمقراطي في البلاد، خلال العملية السياسية الجارية».ولفت إلى أن البرهان جدد تعهداته بخروج المؤسسة العسكرية من العملية السياسية، وإتاحة الفرصة للقوى السياسية لتشكيل حكومة انتقالية، تقود البلاد إلى انتخابات حرة ونزيهة.

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