شكرا لقرائتكم خبر إعفاء مسؤولين عراقيين على خلفية حريق مطار بغداد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قرر رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، أمس، إعفاء كل من المدير العام لسلطة الطيران المدني، ومدير مطار بغداد الدولي ومدير أمن المطار، من مهامهم على خلفية حادثتي حريق شهدهما المطار خلال اليومين الماضيين.

وشدد السوداني، خلال تفقده مرافق مطار بغداد الدولي، أمس، متابعة الإجراءات التحقيقية بشأن حادثة الحريق داخل إحدى صالات المطار «للوقوف على الأسباب الحقيقية وراء تكرار الحرائق في ظرف يومين فقط» .

ودعا «جهاز الأمن الوطني ومديرية الدفاع المدني في وزارة الداخلية بإجراء فحص فوري وشامل لمنظومة السلامة واحتياطات الطوارئ في المطار، ومراجعة جميع الإجراءات الأمنية المطبقة في كل مرافقه وصالاته ومبانيه»، كما دعا» اللجنة القانونية في مكتب رئيس الوزراء، بمتابعة إجراءات العقد الخاص بمنظومة الإطفاء الذاتي المتوقفة منذ عام 2013، وتحديد المقصرين في عدم تشغيلها كل هذه المدة».

وأجرى رئيس الحكومة العراقية فور وصوله إلى المطار اجتماعا لمتابعة تداعيات حريقين نشبا في صالات مطار بغداد الدولي خلال اليومين الماضيين، وأعلنت سلطة الطيران المدني العراقي أن الحرائق لم تؤثر على حركة الطيران، وأنها وقعت في إحدى الكافتيريات داخل صالات المطار دون وقوع إصابات.