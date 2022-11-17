الظاهري يفضح علاقة الحوثي مع داعش والقاعدة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فضح العميد أحمد الظاهري مدير عام مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة، تورط ميليشيات الحوثي مع تنظيمي داعش والقاعدة، والتنسيق المشترك بينهما في العمليات الإرهابية التي تشهدها المحافظات المحررة باليمن.

ولفت إلى أن كثيرا من الحقائق برهنت على التعاون الأمني والاستخباراتي بين ميليشيا الحوثي مع داعش والقاعدة، امتدادا لعلاقة الطرفين بالنظام الإيراني، وتنسيق العمليات القتالية بين الطرفين، والحشد والتجنيد في مواجهة الجيش الوطني، في مقابل تمكين عناصر التنظيمات الإرهابية من تحصين معاقلها، وعدم الدخول في مواجهات حقيقية معها.

ولفت إلى أن الحوثي سبق أن أطلق سراح 252 من عناصر تنظيم القاعدة كانوا محتجزين في سجون جهازي الأمن السياسي والقومي، وعقدوا تفاهمات ميدانية مع التنظيم في أكثر من منطقة، وتبادلت معه الأدوار الإجرامية المهددة لأمن واستقرار اليمن ومحيطها العربي والإقليمي، وخطوط الملاحة الدولية.

واستعرض الظاهري في كلمته بافتتاح أعمال المؤتمر الخامس والعشرين للمسؤولين عن مكافحة الإرهاب المنعقد في العاصمة التونسية، وفقا لما نشره موقع وزارة الداخلية، تجربة اليمن في مكافحة الإرهاب والإنجازات التي حققتها وزارة الداخلية خلال الـ20 سنة الماضية والتي تراجعت منذ انقلاب الميليشيات الحوثية الإرهابية وسيطرتها على مقدرات الدولة وقيامها بالتنسيق والتعاون مع الجماعات الإرهابية وإطلاق سراح الإرهابين من السجون.

من جانب آخر، أعلنت الأمم المتحدة استكمال الإجراءات المطلوبة لبدء تفريغ خزان صافر النفطي العائم قبالة سواحل الحديدة غربي البلاد، وحددت مطلع العام المقبل 2023 للتنفيذ.

وقال المنسق الأممي في اليمن ديفيد غريسلي، خلال لقائه رئيس الحكومة معين عبد الملك، في العاصمة المؤقتة عدن، «إنه يتم حاليا الإعداد مع الشركات المنفذة والسفينة البديلة للبدء في التنفيذ وتفريغ خزان صافر بداية العام المقبل، وإنجاز المرحلة الأولى.

وخلال اللقاء، جرى بحث تطورات ملف خزان صافر النفطي وما نفذته الأمم المتحدة حتى الآن لتفادي الكارثة البيئية الخطيرة التي تهدد اليمن والمنطقة برمتها».

وفي سبتمبر الماضي، أعلنت الأمم المتحدة تلقيها التمويل الكافي من المانحين، للبدء في عملية طوارئ لنقل النفط من الناقلة المتحللة صافر إلى سفينة آمنة».

إلى ذلك جدد المبعوث الأمريكي إلى اليمن تيم ليندركينج، الدعوة إلى الأطراف اليمنية، بالعمل على إنهاء الصراع في البلاد والدخول في عملية تفاوضية شاملة، خلال كلمة في فعالية «اليمن. الفنون والثقافة والصمود في زمن الحرب»، التي نظمها مركز اليمن بالتعاون مع مركز الشرق الأوسط.

وقالت الخارجية الأمريكية في بيان مقتضب على تويتر، «أكد ليندركينغ أن اليمنيين، خاصة الحوثيين، يجب أن ينتهزوا هذه اللحظة ويختاروا إنهاء 8 سنوات من الحرب المدمرة، خلال تسوية سياسية تفاوضية وشاملة بقيادة يمنية».

وتناولت الفعالية «موضوعات المرونة والفن وريادة الأعمال والسلام في اليمن» التي تشهد حرباً منذ 8 سنوات بين ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران من جهة، وقوات الحكومة اليمنية الشرعية المدعومة من تحالف عسكري تقوده السعودية.

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