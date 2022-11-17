شكرا لقرائتكم خبر عن لائحة لجان الحوار الوطنى: مؤتمر عام عند انتهاء أعمال اللجان الفرعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت لائحة سير الإجراءات بجلسات اللجان الفرعية بالحوار الوطنى، الصادرة عن مجلس الأمناء، أنه يحق لمجلس الأمناء عند انتهاء أعمال اللجان الفرعية عقد مؤتمر عام أو أكثر بحضور من اشترك في أعمال تلك اللجان وغيرهم، لمناقشة بعض القضايا التي أقرتها المناقشات بجلسات اللجان الفرعية.

ونصت المادة 30 من اللائحة، على أن يكون المؤتمر العام بحضور من اشترك في جلسات اللجان الفرعية وغيرهم، ويجوز أن يسبق المؤتمر العام جلسة حوارية أو أكثر يُحددها مجلس الأمناء ويختار موضوعها، كما نصت المادة 31 على أنه يجوز لمجلس الأمناء عند صياغة التقرير أن يستعين بمن يرى من مقرري اللجان النوعية (المحاور الثلاثة) أو الفرعية أو المقررين المساعدين لهم.

وشددت المادة (32) على أن يرفع مجلس الأمناء تقريرًا أو أكثر لرئيس الجمهورية عن إجراءات ومُخرجات الحوار الوطني يُبين فيه القضايا محل النقاش وترتيب أولويات العمل الوطني والآراء التي كانت محل توافق وطني وتلك التي لم تحظ بها التوافق وتوصيات مجلس الأمناء في شأنها.