انت الان تتابع خبر مدريد وأنشيلوتي يحصدان جوائز جديدة في غلوب سوكر 2022 والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-438507-638043017324639972.jpgAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
2022-11-17 | 18:05
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حصد نادي ريال مدريد الاسباني، والمسؤول الفني له كارلو انشيلوتي، اليوم الخميس، على جائزتي افضل مدرب وفريق في حفل توزيع جوائز غلوب سوكل للعام 2022 .
واختير ريال مدريد، كأفضل فريق كرة قدم للرجال للعام 2022، بعدما تفوق على منافسيه الإنجليزيين ليفربول ومانشستر سيتي.
وحصد النيجيري فيكتور أوسيمين مهاجم نابولي جائزة "باور هورس: أفضل لاعب شاب لعام 2022.
وفاز خوسيه أنخيل سانشيز من ريال مدريد بجائزة أفضل مسؤول تنفيذي لهذا العام.
وحصل بنفيكا على جائزة فضل فريق شاب في العام، وأولمبيك ليون على جائزة أفضل نادي نسائي لهذا العام.
كما حصل كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد على جائزة أفضل مدرب في 2022.
وحصد النيجيري فيكتور أوسيمين مهاجم نابولي جائزة "باور هورس: أفضل لاعب شاب لعام 2022.
وفاز خوسيه أنخيل سانشيز من ريال مدريد بجائزة أفضل مسؤول تنفيذي لهذا العام.
وحصد باولو مالديني وماسارا من ميلان جائزة أفضل مدير رياضي.
وحصل أوناي ايمري على جائزة أفضل مسيرة مدرب.
وحصل بنفيكا على جائزة فضل فريق شاب في العام، وأولمبيك ليون على جائزة أفضل نادي نسائي لهذا العام.
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