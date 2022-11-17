اخبار العالم

مدريد وأنشيلوتي يحصدان جوائز جديدة في غلوب سوكر 2022

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر مدريد وأنشيلوتي يحصدان جوائز جديدة في غلوب سوكر 2022 والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-438507-638043017324639972.jpg

2022-11-17 | 18:05

مدريد وأنشيلوتي يحصدان جوائز جديدة في غلوب سوكر 2022

المصدر:

212 مشاهدة

حصد نادي الاسباني، والمسؤول الفني له كارلو انشيلوتي، اليوم الخميس، على جائزتي افضل مدرب وفريق في حفل توزيع جوائز غلوب سوكل للعام 2022 .
واختير ريال مدريد، كأفضل فريق كرة قدم للرجال للعام 2022، بعدما تفوق على منافسيه الإنجليزيين ومانشستر سيتي.

كما حصل كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد على جائزة أفضل مدرب في 2022.

وحصد النيجيري فيكتور أوسيمين مهاجم نابولي جائزة "باور هورس: أفضل لاعب شاب لعام 2022.


وفاز خوسيه أنخيل سانشيز من ريال مدريد بجائزة أفضل مسؤول تنفيذي لهذا العام.

وحصد باولو مالديني وماسارا من ميلان جائزة أفضل مدير رياضي.

وحصل أوناي ايمري على جائزة أفضل مسيرة مدرب.

وحصل بنفيكا على جائزة فضل فريق شاب في العام، وأولمبيك ليون على جائزة أفضل نادي نسائي لهذا العام.

Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
>> انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد، أنقر هنا
الكلمات الدلائليه
MO Nasa

MO Nasa

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا