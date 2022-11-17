شكرا لقرائتكم خبر عن مناقشة 15 اقتراحا بـ"النواب" لدعم منظومة التعليم الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناقش لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، خلال اجتماعها يوم الأحد المقبل، 15 اقتراحا برغبة، بشأن طلبات إنشاء وتجديد مدارس وحل بعض مشكلات التعليم، حيث تنظر الاقتراح برغبـة المقدم من النائبة إيلاريا سمير حارص، بشأن توفير أماكن لرعاية الأطفال من ذوى الاحتياجات الخاصة بالمدارس بمراحـل التعليم الأساسي، والاقتراح برغبـة المقـدم مـن النائبـة آيات الحداد، بشأن إضافة حصـة داخـل جـدول اليوم الدراسي لجميع الطلاب بالمدارس يقوم بتدريسها طبيب نفسي أو متخصص في علم الاجتماع لنشر القيم الأخلاقية بـين الطلاب.

وتنظر اللجنة، الاقتراح برغبـة المقـدم مـن النائب إيهاب عبد العظيم، بشـأن توسعة مدرسة أبو جرج الإبتدائية - مركز بني مزار - محافظة المنيا، والاقتراح برغبـة المقدم من النائب محمود أبو الخير، بشأن إنشاء مدرسة إعدادي بقرية ساقية أبـو شـقير بالحرجة بحـري بمركز البلينـا - محافظة سوهاج، والاقتراح برغبـة المقدم من النائب زكريا حسان، بشأن إحلال وتجديد مدرسة الديابات الجديدة - مركز أخميم - محافظة سوهاج، والاقتراح برغبـة المقـدم مـن النائب هـاني خضـر، بشـأن إنشـاء مجمـع مـدارس تجريبي على قطعة أرض ملك هيئة الأبنية التعليمية – بمركز شبين الكوم - محافظة المنوفية، والاقتراح برغبـة المقـدم مـن النائب يحيى محمـد كـدواني، بشأن إعادة تخصيص مباني وإنشاءات مدرسة أسيوط الثانوية - محافظة أسيوط، والاقتراح برغبـة المقدم من النائب علاء سليمان، بشأن إنشاء مدرسة ابتدائي بمنطقة الترابيات بقرية منقباد - محافظة أسيوط.

ويتناول الاجتماع، مناقشة الاقتراح برغبـة المقـدم مـن النائب نافـع عبـد الهـادي، بشأن إنشاء مدرسة تجريبية للتعليم الأساسي بمركز منشأة القناطر - محافظة الجيزة، والاقتراح برغبـة المقـدم مـن النائب الحسيني عيسـى جـلال، بشـأن تطـوير المبنى القديم بالمجمع وتحويله إلى ثانوى تجـاري بقريـة الـدوير - مركز صدفا - محافظة أسيوط، والاقتراح برغبـة المقـدم مـن النائب إبراهيم نظير، بشأن إنشاء مدرسة ثانوية بقرية جحدم التابعة لمركز منفلوط - محافظة أسيوط، والاقتراح برغبـة المقـدم مـن النائب على البـدر الملاوي، بشأن إنشاء مدرسة يابانية في مدينة البصيلية - مركز إدفو - محافظة أسوان، والاقتراح برغبـة المقـدم مـن النائب أحمـد البرلسي، بشـأن إلزام المدارس الخاصة والدولية بالتحصيل الالكتروني للمصروفات الدراسية، والاقتراح برغبـة المقـدم مـن النائب أحمد يحيى الجحش، بشأن تعديل لائحة مجلس الأمناء بالمدارس.