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وفاة الموسيقار المصري محمد سلطان عن 85 عاما

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اسماعيل عبد الحي -  غيب الموت، اليوم الأحد، الموسيقار المصري محمد سلطان، عن عمر ناهز 85 عامًا، بعد صراع مع المرض.

 

ونعى الموسيقار الراحل عدد كبير من الكتاب والمفكرين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.

 

ومحمد سلطان، من مواليد الإسكندرية 20 جويلية 1937، حصل على ليسانس الحقوق عام 1960، بعد أن ترك الكلية البحرية ثم اتجه إلى التمثيل وتزوج من الفنانة فايزة أحمد ولحّن لها أشهر أغانيها "غريب يا زمان" و"رسالة إلى امرأة" و"قاعد معايا"، "آخد حبيبي".

 

عشق الموسيقار محمد سلطان الموسيقى وتعلم العزف على العود والبيانو من أيام طفولته، وشارك في بطولة عدة أفلام منها "عائلة زيزي"، "من غير ميعاد" قبل أن يتفرغ للتلحين.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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