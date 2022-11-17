انت الان تتابع خبر اغلاق طريق حيوي في بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "بتوجيه مدير المرور العام اللواء الحقوقي طارق اسماعيل الربيعي وبالتعاون مع كوادر امانة بغداد وابداء المساعدة من اجل صيانة واكساء الطرق، تم قطع الطريق للسير القادم من جسر فلسطين بأتجاه ساحة قرطبة".وأضافت ان "القطع لغرض اعمال القشط والأكساء التي تقوم بها دائرة المشاريع التابعة لامانة بغداد"، موضحة ان "القطع سيستمر لغاية الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم غداً الجمعة ".

ودعت المديرية "المواطنين لسلوك الطرق البديلة حتى إعادة فتح الطريق".

