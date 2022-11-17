شكرا لقرائتكم خبر عن "مستقبل وطن" ينظم فعاليات مكثفة فى المحافظات تستهدف خدمة المواطنين فى كل مكان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - * فعاليات صحية وإجتماعية وخدمية وتربوية ودينية في المحافظات

نظم حزب مستقبل وطن، عددًا من الأنشطة والفعاليات الخدمية للأعضاء والمواطنين بمحافظات الجمهورية اليوم الخميس، فى إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة فى تقديم وسائل العون للمواطن ومحاربة الغلاء، وأيضًا فى إطار حملات الحزب المستمرة للتواصل مع الشارع المصرى والمواطنين، إيمانا منه بدوره المهم والفعال بضرورة التواجد والتلاحم مع المواطنين.

في محافظة القاهرة،

نظمت أمانتا المرأة والعلاقات العامة بقسم الساحل، يوم ترفيهي للأطفال، في مركز شباب الساحل، وذلك للإحتفال بأعياد الطفولة، وتضمنت الإحتفالية، فقرات فنية واستعراضية وفلكلور للأطفال، واستخدام الألوان والرسومات لرسم البسمة والبهجة علي وجوههم، بحضور ومشاركة أعضاء هيئة مكتب الحزب بالقسم.

وفى محافظة سوهاج،

نظمت أمانة مركز جهينة، قافلة طبية مجانية، شاملة جميع التخصصات الطبية، تحت شعار "صحتك عندنا بالدنيا"، في قرية "نزة المحزمين"، بمشاركة نخبة من الأطباء المتخصصين والإستشارين، وشملت القافلة تخصصات "باطنة، وعظام، ونساء وتوليد، وأطفال، وجهاز هضمي وكبد"، بالإضافة إلي تقديم العلاج بالمجان، حيث وقعت القافلة الكشف الطبي لما يقرب من 1500 شخص، وجاءت القافلة في إطار حملة الحزب للكشف المبكر عن الأمراض وضعف الإبصار، وجرى تنفيذها بالتنسيق مع عدد من أطباء مركز جهينة، فى 4 قرى أخرى بدائرة المركز، وهى قرى "نزلة علي، والطليحات، وعنيبس، ونزة الدقشية".

وفي محافظة البحر الأحمر،

نظمت أمانتا المشروعات الصغيرة والشباب بالمحافظة، ندوة تعريفية بشأن الخدمات التي تقدمها مديرية التضامن الاجتماعي، بالتنسيق مع مديرية المحافظة، وذلك لأهالينا الأولي بالرعاية، بمقر الحزب بمدينة الغردقة، وتناولت الندوة التعريف بالخدمات التي تقدمها مديرية التضامن، سواء كانت خدمات عينية أو خدمات تتعلق بدعم المشروعات متناهية الصغر وذلك من خلال التدريب علي الحرف المختلفة بمراكز التكوين المهني وكذلك الخدمات المتعددة التي تقوم بها الإدارات المختلفة بالمديرية.

وفي محافظة بورسعيد،

نظمت أمانة قسم المناخ، حملة لتنظيف وتجميل شوارع وميادين القسم، ودهان شوارع الحي من خلال إجراء حملات نظافة وتجميل بعدة مناطق بنطاق الحي شارك فيه أعضاء أمانة الشباب بالقسم بالتعاون مع رئاسة الحي مما نال استحسان وإشادة من المواطنين.

وفي محافظة الوادي الجديد،

نظمت أمانة مركز باريس، دورة تدريبية، بهدف رفع المستوى المهاري والجانب المعرفي لكوادر الحزب وذلك على كافة جميع المستويات الحزبية بجميع المراكز الإدارية، تضمنت التدريب على عدة محاور وهي القيادة الفعالة وفن التعامل وطريق إدارة وتنظيم الوقت وذلك بقاعة الاجتماعات، بإجمالي 70 متدربا.

كما نظمت أمانة مركز الداخلة، قافلة طبية مجانية، لأهالي قرية "القصر" في تخصصات الجراحة العامة والباطنية والأسنان والأطفال والجلدية، وذلك بالتعاون مع مديرية الصحة بالوادي الجديد والإدارة الصحية بالداخلة ومستشفى الداخلة العام، وجرى تقديم الخدمة الطبية لـ 105 حالة مرضية من أبناء القرية والقرى المجاورة.

وفي محافظة المنوفية،

واصلت أمانة مركز أشمون، في إقامة منافذ لبيع اللحوم البلدي الطازجة، بأسعار مخفضة، علي أهالي الوحدة الحزبية بقرية كفر الطراينة، وذلك بمنفذها الجديد والثابت لبيع اللحوم الطازجة، تحت إشراف الإدارة البيطرية.

كما نظمت أمانة المرأة بمركز السادات، مبادرة صحة المرأة والأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوى في عزبة ناصف، وشهدت المبادرة اقبالاً من المواطنين من اهالي عزبة ناصف وبعض العزب المجاورة لها وقد بلغ عدد من أجري فحص اعتلال كلوى 34 حالة؛ وكذلك إجراء فحص دهون ثلاثية وسكر تراكمى 20 حالة وفحص سرطان الثدي 90 حالة وأمراض مزمنة 47 حالة بإجمالى حالات 191 حالة.

وفي محافظة المنيا،

نظمت أمانة مركز ديرمواس، قافلة طبية مجانية، وذلك تحت إشراف نخبة من الأطباء المتخصصين، وشملت معظم التخصصات، بالإضافة إلي عمل التحاليل والأشعة، وصرف الأدوية اللازمة للحالات المحتاجة، وتمكنت من الكشف علي 210 حالة، ولاقت القافلة إقبال كبير من قبل المواطنين.

كما نظمت أمانة مركز سمالوط، ندوة تثقيفية تحت عنوان الصحة الانجابية ودور المرأة في استقرار وتقدم المجتمع، أقيمت الندوة بالوحدة الصحية بقرية الطيبة، وذلك استمرارا لاستراتيجية الحزب في بناء وعي المواطن.

وفي محافظة كفر الشيخ،

نظمت أمانة الحزب بالمحافظة، مؤتمراً دينياً تحت عنوان "جبر الخواطر"، بالتعاون مع جمعية الإيمان لكفالة الأيتام والأرامل، بحضور أعضاء هيئة مكتب الحزب، وتم خلال المؤتمر مناقشة مشاكل الأرامل والأيتام في جميع المجالات لإيجاد حلول لها من خلال حزب مستقبل وطن ونواب الحزب وتم توزيع عدد من عبوات المواد الغذائية من خلال الحزب على جميع الأسر الأولى بالرعاية الحاضرين بالمؤتمر.

وفي محافظة الجيزة،

كما تواصلت أمانة مركز أوسيم، تنظيم القوافل الطبية لمبادرة "صحتك تهمنا"، المتخصصة في أمراض الرمد، في قرية زاوية ثابت اطلاق القافلة السادسة للمبادرة المجانية وسط إقبال كبير من الأهالي.

كما أطلقت أمانة قسم إمبابة، أولي دروس التقوية المجانية لتلاميذ الصف الخامس الإبتدائي وذلك بمقر الأمانة بميدان التروللي وذلك للتخفيف عن كاهل أولياء الأمور، وفي إمبابة أيضًا تم إطلاق فصل جديد من فصول محو الأمية تفعيلًا لمبادرة الحزب "أنتِ عظيمة" وفي إطار البروتوكول الموقع بين الحزب والهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار.

وفي محافظة الغربية،

تواصل أمانة مركز السنطة، في إقامة منافذ لطرح الأرز الأبيض الفاخر بسعر مخفض بـ12 جنيه للكيلو للمواطنين للمرة الثانية، علي التوالي تحت شعار "لا.. للغلاء"، وذلك" بقرية الجميزة بمضيفة "آل حسين"، ويحتوي الكيس علي 10 ك أرز لكل المواطنين، وشهدت الفعالية إقبالاً كبيراً من المواطنين لتوفير السلعة بسعر مخفض بكثير عن الأسواق الخارجية، وفي سياق أخر، تواصل أمانة المركز، إقامة منافذ لبيع اللحوم البلدي الطازجة، بأسعار مخفضة للمواطنين، في الوحدة الحزبية بكفر ميت حواي، وشهد المنفذ إقبالاً كبيراً من المواطنين للشراء، مطالبين الحزب بإستمرار إقامة منافذ مثلها.

كما أقامت أمانة ثان المحلة الكبرى، منفذا لبيع الأرز البلدي، بسعر مخفض للمواطنين وأهالي الوحدة الحزبية للجمهورية 1.

وفي محافظة الفيوم،

تواصل أمانتا مراكز إطسا وإبشواى، توزيع عدد من عبوات المساعدات العينية للمواد الغذائية الجافة، على المواطنين الأكثر احتياجا، في قري قصر الباسل وأبو شنب، بمشاركة أمناء الأمانات النوعية بالمركز، وبمشاركة فاعلة وميدانية لبعض من شباب الحزب، وذلك من خلال المرور علي المنازل، وفقا لكشوف المستحقين التي تم إعدادها مسبقا لضمان الوصول إلي الأسر الأكثر احتياجا.

وفي محافظة البحيرة،

نظمت أمانة مركز الرحمانية، قافلة طبية كبرى مجانية، شاملة عدداً من التخصصات الطبية، في الوحدة الحزبية بقرية القهوقية وتوابعها خدمة لأهالينا وتلبية لاحتياجاتهم، وشملت القافلة الطبية تخصصات متعددة، مع توفير العلاج والخدمات الطبية لأهالينا بالقهوقية وتوابعها، ومنها "الرمد، والباطنة، والأطفال، وعظام، وأسنان، ومخ، وجلدية، وصيدلية لصرف العلاج بالمجان، ومن المقرر أن تواصل القافلة الطبية عملها اليوم الخميس.

وفي محافظة أسيوط،

نظمت أمانة المتابعة والتواصل الاجتماعي بمركز البدراي، ندوة توعوية، عن تجديد الخطاب الديني، في قاعة الإجتماعات بالمعهد الثانوي الاعدادي الدينى، وتناولت الندوة المحاور التي يقوم عليها الخطاب وأدوات التواصل وتطوير مفردات العصر الحديث سواء اللغوية أو الإلكترونية والتكيف معها وكيف أن الدين الإسلامي بما يحمله من وسطيه واعتدال صالح لكل عصر وأون وبه أدوات التواصل المتجددة التي تواكب التقدم التكنولوجي وعصر الانترنت وقنوات التواصل المستحدثة من وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي محافظة الإسكندرية،

نظمت أمانة قسم المنتزة أول، ورشة عمل للأطفال ذوي الهمم، لتنمية مهاراتهم، ودمجهم مع المجتمع والبيئة، بهدف تطوير مهاراتهم وقدراتهم.

كما نظمت أمانة قسم برج العرب، ندوة عن التغيرات المناخية، حاضرتها الدكتورة سماح نور الدين، وتم شرح مفهوم التغيرات المناخية، وأسباب حدوثها، والنتائج المترتبة على هذه التغيرات، وتم تقديم مجموعة من النصائح والارشادات لمواجهة التغيرات المناخية.

كما نظمت أمانة قسم محرم بك، حول دور الدولة في تعظيم دور الزراعة، بتنظيم الصافي عبد المنصف، أمين العمال والفلاحين، وتم عرض جهود الدولة المصرية في الاهتمام بمجال الزراعة في الفترة الأخيرة، وندوة أخري حول دور الإعلام في إبراز المشروعات القومية، وأهمية الإعلام في توعية المواطنين ورفع مستوى ثقافتهم، وذلك بحضور عددا من أعضاء الأمانة وأعضاء هيئة المكتب.

كما نظمت الأمانة ندوة حول مواكبة احتياجات سوق العمل، وتم التأكيد على ضرورة مواكبة الشباب لمتطلبات سوق العمل، للوصول لفرص عمل حقيقية، بالإضافة إلى أهمية تطوير مهاراتهم وقدراتهم، وندوة أخري حول استراتيجية الأمن القومي في مصر القديمة.

وفي محافظة الشرقية،

تواصل أمانتا مراكز الصالحية الجديدة والقرين، بتوزيع المئات من عبوات وكراتين المساعدات العينية للمواد الغذائية علي الأسر البسيطة لأهالينا بمختلف الوحدات الحزبية، وذلك من خلال المرور علي المنازل، وفقاً لكشوف معدة مسبقاً لوصولها إلي المستحقين من الأسر الأكثر احتياجاً.

وفي محافظة السويس،

نظمت أمانة التدريب والتثقيف بالمحافظة، برنامج لتدريب كوادر الحزب بالاقسام والامانات النوعية، حيث تم عمل جدول زمنى للاقسام، وتضمن اليوم الأول لتدريب قسمى الأربعين والجناين، حول موضوعات من نحن "حزب مستقبل وطن"، والسلوك والإلتزام الحزبي، ومهارات الاتصال والعرض، وتهدف الدورة إلى تأهيل وإعداد كوادر حزبية قادرة على القيادة الفعالة لبناء جيل قادر على التحدي نحو تنمية المجتمع السويسى ودمجه في الحياة السياسية، بالاضافة لإكتساب الخبرات القيادية من رموز السياسة بالسويس.

ويأتى ذلك فى إطار الدور المجتمعى التى ينتهجها حزب "مستقبل وطن"، لدعم جهود الرئيس عبد الفتاح السيسى ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، فى مختلف المجالات لتلبية احتياجات المواطنين، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب.