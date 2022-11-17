شكرا لقرائتكم خبر عن النائب أحمد رمزى يعلن صيانة وتوسعة بعض المدارس بقرى دائرة منشأة القناطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب أحمد رمزى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه فى إطار المتابعة للطلبات المقدمة منه للهيئة العامة للأبنية التعليمية بشأن عمل صيانه شامله وتوسعة لبعض المدارس بقرى دائرة منشأة القناطر، فقد تمت الموافقة لعمل الصيانه اللازمة الشاملة والتوسعة ضمن مدارس مبادرة حياة كريمة.

وأضاف النائب أحمد رمزى، أنه تمت الموافقة على عمل صيانه شامله لمدرسة عزبة جميل للتعليم الأساسي بقرية وردان، والموافقة على عمل صيانه شامله لمدرسة النهضه الإبتدائيه بقرية وردان، والموافقة على عمل صيانه وتوسعه لمدرسة وردان الثانوية الصناعية، تم الطرح وسيتم التنفيذ فى القريب العاجل، والموافقة على عمل صيانه شامله لمدرسة وردان الإعداديه الحديثه بنين بقرية وردان، الموافقه على عمل صيانه شامله لمدرسة الشهيد المستشار محمود عبود بقرية أبو غالب.

وأشار النائب أحمد رمزى عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الى أنه تمت الموافقه أيضا على عمل صيانه شامله لمدرسة بني سلامه الإبتدائيه الحديثه بقرية بنى سلامه، والموافقة على عمل صيانه شامله لمدرسة الرهاوي للتعليم الأساسي، والموافقه على عمل صيانه شامله لمدرسة قرية عبد الصمد الإبتدائيه، موضحا أنه بشأن طلب إقامة مدرسه داخل مركز شباب منشأة رضوان فإنه جارى إستكمال الإجراءات التنفيذية مع المحافظه.

وأردف النائب أحمد رمزى :"تمت الموافقة على عمل إحلال وتجديد لمدرسة ذات الكوم الإبتدائية الجديدة والموافقة على عمل صيانه شامله لمدرسة عمار بن ياسر الإبتدائيه المشتركه بقرية الحاجر، والموافقة على عمل صيانه شامله لمدرسة الشهيد عبد المنعم رياض الإبتدائيه المشتركه بقرية بهرمس، والموافقة على عمل صيانة شاملة لمدرسة المنصوريه الإبتدائية المشتركة بقرية المنصورية، وجاري التنسيق مع مديريه التربية والتعليم لعمل لصيانة شاملة لمدرسة عادل كامل منصور عبيد للتعليم الأساسى، والموافقة على عمل صيانه شامله لمدرسة كفر ابو الحديد للتعليم الأساسي بقرية كفر ابو الحديد، والموافقة على عمل صيانة شاملة لمدرسة أحمد شوقي الإعدادية بقرية أتريس، والموافقة على عمل صيانة شاملة لمدرسة الإمام محمد عبده الإبتدائية المشتركة بقرية الجلاتمه، والموافقة على عمل صيانة شاملة لمدرسة قريه عبد الصمد الإعداديه المشتركه".

ولفت الى أنه تمت الموافقة على عمل صيانة شاملة وتوسعة لمدرسة المنصورية الإعدادية بقرية المنصورية وعمل توسعة داخل سور المدرسة، والموافقة على عمل صيانة وتوسعة لمدرسة أتريس الإعداديه بقرية أتريس، والموافقة على عمل صيانة شامله وتوسعة لمدرسة المناشي البلد الإبتدائيه بقرية مناشى البلد، والموافقة على عمل صيانة شاملة لمدرسه نكلا الثانوية المشتركه بقرية نكلا، والموافقة على عمل صيانه شامله لمدرسة عبد الحميد السيد عبد الحميد بقرية نكلا.