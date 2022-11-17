شكرا لقرائتكم خبر عن 6 طلبات إحاطة أمام "اتصالات النواب" حول تطوير مكاتب بريد البحيرة.. الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تشهد لجنة الاتصالات وتكنولوجيا بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي مناقشة 6 طلبات احاطة بشأن تطوير مكاتب البريد بمدنة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، وذلك يوم الأحد المقبل.

وتشمل طلبات الاحاطة المقدمة من احمد حمدي خطاب، بشـأن عدم تركيب ماكينة atm بمكتب بريد كفر سـالم بمدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، وعدم تركيب ماكينة ATM بمكتب بريد العكريشة بمدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة.فضلا عن الطلب المتعلق باستلام وتشغيل مكتب بريد النشـو البحري التابعة للوحدة المحلية بولين بمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة.

وتضم طلبات الاحاطة أيضا ما يتعلق ، إقامة مكتب بريد بقرية منشأة الهلباوي التابعة للوحدة المحلية بسيدي غازي بمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، وإقامة مكتب بريد بقرية البيضـا البلد التابعة للوحدة المحلية الامراء غازي بمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، وعدم توفير قطعة ارض داخل مدينة كفر الدوار لتكون مقر ثابت لمكتب بريد كفر الدوار الرئيسي.

يُشار إلي أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، أقرت عدد من الاختصاصات الهامة للجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب وفي مقدمتها الاتصالات السلكية واللاسلكية، تكنولوجيا المعلومات والأنشطة المعلوماتية، البريد، أمن الفضاء المعلوماتى، التشريعات الخاصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.