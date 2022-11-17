شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر سيتي يرد بشكل قاسي على تصريحات رونالدو الأخيرة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تحدث النجم البرتغالي رونالدو أمس فى أحدي الحوارات الصحفية عن أنه كان قريبًا للغاية من التواجد ضمن صفوف مانشستر سيتي قبل الإنتقال إلى اليونايتد فى الموسم قبل الماضي، مشيرًا إلى أنه لا يعلم سبب أختياره للتواجد فى قلعة الشياطين الحمر فى هذا التوقيت.

وجاء رد مسئولى مانشستر سيتي قاسيًا للغاية، حيث أتهموا النجم البرتغالي بالكذب فى هذه التصريحات، بعد أن أكدوا أن اللاعب لم يكن قريبًا من الإنتقال لصفوف الفريق السماوي كما أدعى اللاعب، فى إشارة إلى أن الفريق يستطيع التعاقد مع أي لاعب يرغب فى الحصول على خدماته خلال سوق الإنتقالات.



السبب وراء تصريحات رونالدو الأخيرة

ويري اللاعب أن فرصه أصبحت شبه منعدمة مع اليونايتد فى الإستمرار بعد مباريات كأس العالم، مما قد يجعل هذه التصريحات بهدف التسويق له للإنتقال إلى أحد الأندية الأوروبية الكبري، القادرة على التواجد فى دوري الأبطال، الشئ الذي يرغب فى تحقيقه اللاعب خلال الفترة المقبلة.



كيف يفكر رونالدو فى مستقبله؟

وبالنظر إلى مستقبل اللاعب، فإن رونالدو يري أهمية تواجده فى أحدي الدوريات الأوروبية الكبري عبر بوابة نادي كبير، الشئ الذي يضمن له تعزيز أرقامه الفردية فى دوري الأبطال، كونه الهداف التاريخي للمسابقة، قبل أن يلحق به النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.