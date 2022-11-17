- 1/2
- 2/2
انت الان تتابع خبر اتحاد الكرة يعد بمقاضاة منتخب كوستاريكا والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-438488-638042877475914998.jpg
2022-11-17 | 14:14
المصدر:
1,530 مشاهدة
أعرب الاتحادُ العراقيّ لكرةِ القدم أسفه عن عدم اقامة مباراةِ منتخبنا الوطنيّ ونظيره الكوستاريكيّ التي كان مقرراً لها أن تقام على ملعبِ البصرة الدوليّ ( جِذع النخلة ) عصر اليوم الخميس.
المحرر: سعد أحمدAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
>> انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد، أنقر هنا