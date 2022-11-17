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اتحاد الكرة يعد بمقاضاة منتخب كوستاريكا

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-438488-638042877475914998.jpg

2022-11-17 | 14:14

اتحاد الكرة يعد بمقاضاة منتخب كوستاريكا

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أعرب الاتحادُ العراقيّ لكرةِ القدم أسفه عن عدم اقامة مباراةِ منتخبنا الوطنيّ ونظيره الكوستاريكيّ التي كان مقرراً لها أن تقام على ملعبِ البصرة الدوليّ ( جِذع النخلة ) عصر اليوم الخميس.
سعد أحمد المحرر: سعد أحمد
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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