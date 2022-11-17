اتحاد الكرة يعد بمقاضاة منتخب كوستاريكا

أعرب الاتحادُ العراقيّ لكرةِ القدم أسفه عن عدم اقامة مباراةِ منتخبنا الوطنيّ ونظيره الكوستاريكيّ التي كان مقرراً لها أن تقام على ملعبِ البصرة الدوليّ ( جِذع النخلة ) عصر اليوم الخميس.