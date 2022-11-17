انت الان تتابع خبر السوداني يبحث مع الناتو مكافحة الارهاب والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "تلقى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اتصالاً هاتفياً من الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) السيد ينس ستولتنبرغ".وأضاف انه "جرى خلال الاتصال التباحث في تعزيز التعاون الأمني والعسكري بين دول الحلف والعراق، بما يسهم في دعم جهود العراق في مجال مكافحة الإرهاب وإنهاء فلوله".

وأشار المكتب الى ان "الجانبان تبادلا وجهات النظر بشأن تعضيد مهمة حلف الناتو بالعراق، في إطار تقديم المشورة والدعم التدريبي للقوات الأمنية العراقية، ومستويات جهوزيتها وأدائها".