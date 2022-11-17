انت الان تتابع خبر بالفيديو: ماذا تعرف عن ملاعب كأس العالم في قطر؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - استاد البيتالسعة: 60 ألف متفرّجيجسّد تصميمه شكل الخيمة في الخور

استاد لوسيل

السعة: 80 الف متفرّج

سيتم التبرع بمقاعده للمشاريع الرياضية في العالم بعد المونديال

استاد أحمد بن علي

السعة: 40 الف متفرّج



استاد الجنوبالسعة: 40 الف متفرّج

استاد المدينة التعليمية

السعة: 40 الف متفرّج

استاد 974

السعة: 40 الف متفرّج

بُني باستخدام 974 من حاويات الشحن البحري ويعكس تصميمه منطقة الميناء المقابلة له

استاد خليفة الدولي

السعة: 40 الف متفرّج

شُيّد عام 1976 ثمّ أعيد افتتاحه عام 2017

استاد الثمامة

السعة: 40 الف متفرّج

بعد المونديال ستُقلَّص سعته إلى 20 ألف متفرّج