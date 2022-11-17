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بالفيديو: ماذا تعرف عن ملاعب كأس العالم في قطر؟

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بغداد - ياسين صفوان - استاد البيت
السعة: 60 ألف متفرّج
يجسّد تصميمه شكل الخيمة في الخور

استاد لوسيل
السعة: 80 الف متفرّج
سيتم التبرع بمقاعده للمشاريع في العالم بعد المونديال

استاد أحمد بن علي
السعة: 40 الف متفرّج


استاد الجنوب
السعة: 40 الف متفرّج

استاد المدينة التعليمية
السعة: 40 الف متفرّج

استاد 974
السعة: 40 الف متفرّج
بُني باستخدام 974 من حاويات الشحن البحري ويعكس تصميمه منطقة الميناء المقابلة له

استاد خليفة الدولي
السعة: 40 الف متفرّج
شُيّد عام 1976 ثمّ أعيد افتتاحه عام 2017

استاد الثمامة
السعة: 40 الف متفرّج
بعد المونديال ستُقلَّص سعته إلى 20 ألف متفرّج

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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