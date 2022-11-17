انت الان تتابع خبر بالفيديو: ماذا تعرف عن ملاعب كأس العالم في قطر؟ والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - استاد البيت
السعة: 60 ألف متفرّج
يجسّد تصميمه شكل الخيمة في الخور
استاد لوسيل
استاد أحمد بن علي
استاد الجنوب
السعة: 40 الف متفرّج
استاد المدينة التعليمية
استاد 974
استاد خليفة الدولي
استاد الثمامة
السعة: 60 ألف متفرّج
يجسّد تصميمه شكل الخيمة في الخور
استاد لوسيل
السعة: 80 الف متفرّج
سيتم التبرع بمقاعده للمشاريع الرياضية في العالم بعد المونديال
استاد أحمد بن علي
السعة: 40 الف متفرّج
استاد الجنوب
السعة: 40 الف متفرّج
استاد المدينة التعليمية
السعة: 40 الف متفرّج
استاد 974
السعة: 40 الف متفرّج
بُني باستخدام 974 من حاويات الشحن البحري ويعكس تصميمه منطقة الميناء المقابلة له
استاد خليفة الدولي
السعة: 40 الف متفرّج
شُيّد عام 1976 ثمّ أعيد افتتاحه عام 2017
استاد الثمامة
السعة: 40 الف متفرّج
بعد المونديال ستُقلَّص سعته إلى 20 ألف متفرّج