شكرا لقرائتكم خبر عن صراع إنجيليزي شرس بين تشيلسي واليونايتد على ضم رابيو فى الفترة القادمة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن وجود إهتمامًا كبيرًا من مسئولى نادي تشيلسي بالتعاقد مع النجم الفرنسي رابيو، لاعب وسط يوفينتوس، يأتى ذلك فل ظل إقتراب رحيل نجمي الفريق كانتى وجورجينو عن الفريق فى نهاية الموسم الجاري، الأمر الذي يجعل من النجم الفرنسي خيارًا مميزًا فى المريكاتو الصيفي القادم.

ويسعي مسئولى "البلوز" لإستغلال عقد اللاعب، والذي ينتهي مع يوفينتوس فى نهاية الموسم الجاري، مما يسمح للاعب بالرحيل إلى أي فريق بشكل مجانى فى الصيف المقبل، كما أن اللاعب لم يتوصل لأي إتفاق مع مسئولي "السيدة العجوز" حول العقد الجديد بعد، الشئ الذي يفتح الباب على ذراعيه لرحيل اللاعب.



يونايتد يهدد صفقة تشيلسي المنتظرة

وأفادت بعض التقارير الصحفية إن نادي مانشستر يونايتد ما زال يريد إستقدام اللاعب لصفوف الفريق، خاصة أنه كان قريبًا من جدًا من الإنتقال إلى الشياطين الحمر فى بداية الموسم الجاري، قبل أن تتوقف بسبب مطالب اللاعب المادية الضخمة، لكن تألق اللاعب فى المباريات الأخيرة داخل الدوري الإيطالى أعاد اللاعب للحسابات مرة أخري.



موقف أليجري من رحيل اللاعب

وبالنظر إلى موقف المدرب الإيطالي أليجري، المدير الفني لنادي يوفينتوس، فقد سبق له وأن أبدي رفضه رحيل اللاعب فى المريكاتو الشتوي الماضي، فعلى الرغم من رغبة مسئولى الفريق الإيطالي فى التخلص من اللاعب، نظرًا لقيمة عقده الكبيرة، إلا أن الجهاز الفني يري اللاعب مفيدًا من الناحية الفنية.