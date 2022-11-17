إنتقادات تطال وزارة الاتصالات لتبنيها إنشاء نظام مروري

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بغداد - ياسين صفوان - وضع خبراء إقتصاديون العديد من علامات الإستفهام بشأن خطوة مشروع إنشاء نظام مروري بالتعاون مع وزارة الاتصالات، مبينين أنّ تبنّي هكذا مشروع هو تأسيس لحقبة ضياع جديدة في النظام المروري.

بعد فشلها في تحسين خدمة الانترنيت في العراق والتي تكاد تكون الأسوأ في العالم على الرغم من الوعود الكثيرة التي قطعتها، وزارة الاتصالات تفتح ملف إنشاء نظام مروري لتضع العديد من علامات الإستفهام بشأن هذه الخطوة التي دفعت خبراء الى التأكيد على تأسيس حقبة ضياع جديدة في النظام المروري.

إقتصاديون أشاروا إلى أنّ وزارة الإتصالات ستناقض نفسها في حال أسندت هذا المشروع لشركات، كونها قالت أنّها تملك الإمكانيات لإنجازها وليس المضي به عبر شركات حيث أنّ المسألة تتعلّق بمؤسسات أوسع متمثلة بأمانة بغداد ومديرية الطرق والجسور.

وتساءل إقتصاديون عن أيهما الأكثر أهمية تحسين خدمة الانترنت أم إنشاء نظام مروري عبر شركات متهمة بمعاناة المواطنين الذين طالبوا وزارة الإتصالات بتكريس خدماتها لتحسين جودة الانترنت بدلا من الدخول بهكذا مشاريع.

وبحسب مراقبين، فإنّ الشركة التي أوكلت إليها مهمّة إنشاء النظام المروري هي ذاتها المسؤولة عن إتصالات مديرية المرور العامة والتي دائماً ما تسجّل مخالفات كتوقّف نظام الاتصال المروري بشكل متكرّر.