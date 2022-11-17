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المباشرة بإطلاق رواتب موظفي الدولة للشهر الحالي

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بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، أنها "باشرت اليوم الخميس بإطلاق تمويل رواتب الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة لشهر تشرين الثاني".

وأضافت، أن "دائرة المحاسبة استأنفت اعتبارا من اليوم بتمويل رواتب موظفي الدولة لكافة الوزارات لشهر تشرين الثاني".


ودعت الوزارة وحدات الانفاق التابعة للوزارات الى "مراجعة مقر الوزارة / دائرة المحاسبة وحسب جدول المراجعة المعتمد لغرض البدأ باجراءات التمويل ".
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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